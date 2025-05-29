Зокрема, два іменитих гранди англійського футболу зацікавились голкіпером Бенфіки. Португальський клуб виставив цінник на українського воротаря, повідомляє 24 канал із посиланням на The Mirror.

Читайте також Українського футболіста визнали найкращим воротарем місяця у європейському чемпіонаті

Бенфіка готова продати Трубіна

Анатолій Трубін влітку цього року може перебратись на Туманний Альбіон. Українським голкіпером зацікавились Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Пеп Гвардіола не розраховує на Едерсона у наступному сезоні, а "червоним дияволам" вкрай потрібно замінити Андре Онану, який став відомий своїми дикими фейлами. Тому Трубін має хороші шанси опинитись в Англії.

Тим паче, що Бенфіка зменшила цінник на українського голкіпера. У клубі розуміють, що не продадуть Трубіна за зазначену клаусулу у контракті у 100 мільйонів євро, то готові знизити суму до 40 мільйонів євро.

До слова. Анатолій Трубін у сезоні 2024/2025 зіграв у 47 матчах за Бенфіку. За цей час український голкіпер пропустив 48 голів та 19 разів зберіг ворота "орлів" недоторканими.

Раніше повідомляли, що Реал визначився з заміною Андрію Луніну, якщо він покине "Королівський клуб" влітку цього року.