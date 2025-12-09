Мадридський гранд не буде блокувати трансфер українського воротаря, який не переконав головного тренера Хабі Алонсо. У Реалі визначились із сумою, за яку можуть відпустити Андрія Луніна у Мілан, пише 24 Канал із посиланням на сторінку Екрема Конура у соцмережі Х.

За скільки Реал може продати Луніна?

"Вершкові" готові оформити трансфер 26-річного воротаря за 25 – 30 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що Мілан готовий купити Луніна за 25 мільйонів, хоча портал Transfermarkt оцінює вартість Андрія у 18 мільйонів.

Нагадаємо, що "россонері" вбачать в українцю заміну Майку Меньяну, у якого закінчується контракт наприкінці поточного сезону 2025 – 2026. Адже сторони наразі не сідали за круглий стіл щодо можливого продовження співпраці.

Раніше була інформація, що українцем цікавиться також італійський Інтер, Парма та англійський Тоттенхем.

Мілан може переманити Луніна завдяки легенді футболу?

Як повідомляє MilanNews, в італійському гранді переконані, що їх зірковий новачок із Хорватії Лука Модріч. Все через те, що хорватський гравець декілька років виступав пліч-о-пліч із Луніним у Реалі, тому може переконати Андрія підписати із ними контракт.

Також досвідчений хорват може допомогти українському воротарю швидше адаптуватись в італійському чемпіонаті.

