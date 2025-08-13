Была информация, что одним из важных требований защитника сборной Украины для перехода была продажа россиянина Матвея Сафонова. Однако пока этого не произошло и сейчас стали известны планы "запоребрикового" голкипера, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Eqiepe.

Читайте также "Пусть Сафонов ему ноги поломает": россияне сошли с ума после трансфера Забарного в ПСЖ

Что решил Сафонов после прихода Забарного в ПСЖ?

Ожидалось, что его уход является практически решенным вопросом. Однако оказалось, что 26-летний вратарь имеет другие намерения.

Он хочет бороться за место в основном составе французского гранда. Уроженец Краснодара расценил бы добровольный уход как признак слабости после лишь одного сезона в составе действующего победителя Лиги чемпионов.

Отмечается, что Сафонов покинет парижан при двух условиях. Его должно об этом попросить руководство ПСЖ или же появится приглашение от именитого европейского клуба, который будет готов сделать россиянина основным вратарем своей команды.

К слову. Контракт Матвея Сафонова с французским грандом действует до 30 июня 2029 года. В минувшей кампании он провел 17 поединков на клубном уровне, в которых пропустил 13 голов.

Напомним, что накануне Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ. Именно он был основным вратарем команды на протяжении четырех последних сезонов.