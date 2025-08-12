Украинец присоединился к ПСЖ после длительных переговоров с Борнмутом за внушительные 63 миллиона евро. На фоне трансфера Забарного россияне устроили истерику, информирует 24 канал.

Как россияне отреагировали на трансфер Забарного?

Одним из условий трансфера Ильи Забарного была продажа Матвея Сафонова. Парижане еще не смогли продать вратаря сборной России, но активно ищут клуб, который готов приобрести представителя вражеской страны.

У россиян затрещали "духовные скрепы" из-за трансфера Забарного в ПСЖ, они сразу устроили истерику в социальных сетях. Граждане государства-агрессора считают, что Сафонов должен остаться во французском клубе.

С чего взяли? О требованиях Забарного писала только французская желтая пресса, ни один нормальный источник вроде Романо не подтвердил это.

Чтобы не закончил с футболом как Мудрик.

Пусть там ему на прощание Сафонов на тренировке ноги сломает.

Реакция россиян на трансфер Забарного / Скриншоты из соцсетей

