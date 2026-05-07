По информации издания Marca, Орельен Чуамени и Федерико Вальверде подрались на тренировке, после чего конфликт повторился уже на следующий день. Уругвайца пришлось везти в больницу.

Что произошло в Реале перед матчем с Барселоной?

Журналисты утверждают, что в команде царит ужасная атмосфера: игроки и тренерский штаб агрессивно реагируют на провал во всех соревнованиях, а раздражение перерастает в серьезные словесные перепалки и даже стычки.

Одна из таких произошла между Чуамени и Вальверде после тренировки в среду, 6 мая. А на следующий день ситуация повторилась с еще худшими последствиями. Вальверде якобы отказался пожать руку партнеру по команде, а во время занятия намеренно грубо под него подкатывался. Дело завершилось новой дракой, в которой уругваец получил рассечение. Его отправили в госпиталь, а с командой срочно провел совещание исполнительный директор Хосе Анхель Санчес.

Какие еще конфликты возникли в Реале?

Две драки Чуамени и Вальверде – не единственная чрезвычайная ситуация, которая произошла на тренировочной базе мадридцев за последние недели. Еще раньше Антонио Рюдигер дал пощечину Альваро Каррерасу. Тогда эмоции удалось унять, Каррерас извинился за якобы провокацию и организовал для команды ужин.

Однако дальше было хуже: Килиан Мбаппе на одной из тренировок оскорблял и унижал ассистента, который в роли лайнсмена зафиксировал у него офсайд во время двусторонки. Многие игроки Реала после этого, по слухам, окончательно убедились, что именно француз портит микроклимат в раздевалке и виноват в том, что команда находится в психологической яме.

Не добавляет вдохновения и то, что коуч "бланкос" Альваро Арбелоа прекрасно понимает свою обреченность – летом ему точно будут искать замену. Поэтому он давно потерял контроль над подопечными, а некоторые из них, как утверждает та же Marca, вообще больше не разговаривают с тренером.

Что Реалу нужно в "Эль-Класико"?

Как отмечает сайт Ла Лиги, отставание мадридцев от каталонской Барселоны в чемпионат составляет 11 очков за 4 тура до финиша сезона.

Это означает, что даже ничья на "Камп-Ноу" в воскресенье сделает подопечных Ганси Флика чемпионами. Зато шансы на титул у Реала есть чисто математическими: даже если они выиграют классическую дуэль, то любая следующая победа Барсы в трех матчах все равно принесет ее трофей.