За інформацією видання Marca, Орельєн Чуамені та Федеріко Вальверде побилися на тренуванні, після чого конфлікт повторився вже на наступний день. Уругвайця довелося везти до лікарні.

Що сталося у Реалі перед матчем із Барселоною?

Журналісти стверджують, що у команді царює жахлива атмосфера: гравці та тренерський штаб агресивно реагують на провал в усіх змаганнях, а роздратування переростає у серйозні словесні перепалки і навіть сутички.

Одна з таких сталася між Чуамені і Вальверде після тренування у середу, 6 травня. А на наступний день ситуація повторилася зі ще гіршими наслідками. Вальверде нібито відмовився потиснути руку партнеру по команді, а під час заняття навмисно грубо під нього підкатувався. Справа завершилася новою бійкою, в якій уругваєць зазнав розсічення. Його відправили до госпіталю, а з командою терміново провів нараду виконавчий директор Хосе Анхель Санчес.

Які ще конфлікти виникли у Реалі?

Дві бійки Чуамені та Вальверде – не єдина надзвичайна ситуація, яка відбулася на тренувальній базі мадридців за останні тижні. Ще раніше Антоніо Рюдігер дав ляпаса Альваро Каррерасу. Тоді емоції вдалося вгамувати, Каррерас перепросив за нібито провокацію і організував для команди вечерю.

Проте далі було гірше: Кіліан Мбаппе на одному з тренувань ображав і принижував асистента, який у ролі лайнсмена зафіксував у нього офсайд під час двосторонки. Чимало гравців Реала після цього, за чутками, остаточно впевнилися, що саме француз псує мікроклімат у роздягальні і винен у тому, що команда перебуває у психологічній ямі.

Не додає натхнення і те, що коуч "бланкос" Альваро Арбелоа чудово розуміє свою приреченість – влітку йому точно шукатимуть заміну. Тож він давно втратив контроль над підопічними, а деякі з них, як стверджує та ж таки Marca, взагалі більше не розмовляють з тренером.

Що Реалу потрібно в "Ель-Класико"?

Як зазначає сайт Ла Ліги, відставання мадридців від каталонської Барселони у чемпіонат складає 11 очок за 4 тури до фінішу сезону.

Це означає, що навіть нічия на "Камп-Ноу" у неділю зробить підопічних Гансі Фліка чемпіонами. Натомість шанси на титул у Реала є суто математичними: навіть якщо вони виграють класичну дуель, то будь-яка наступна перемога Барси у трьох матчах усе одно принесе їй трофей.