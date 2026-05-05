После громкого перехода в Реал Килиан Мбаппе вместо ожидаемого триумфа оказался под шквалом критики. Часть болельщиков убеждена, что именно француз стал символом провалов клуба в этом сезоне, передает 24 Канал.

Почему фанаты Реала массово выступили против Мбаппе?

В соцсетях разразилась волна недовольства игрой Мбаппе, а петиция с призывом продать нападающего собрала уже почти 500 тысяч подписей. Разъяренные сторонники "сливочных" обвиняют француза в слабой самоотдаче, нестабильности и несоответствии статусу главной звезды команды.

Ситуацию подогрели последние неудачи мадридцев, из-за которых болельщики ищут виновных в кризисе. Для многих именно Мбаппе стал главным лицом провала, несмотря на высокие ожидания после его трансфера.

Окружение Мбаппе отреагировало на скандал

Представители француза уже ответили на критику, заявив, что обвинения не соответствуют действительности, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. В лагере нападающего отмечают, что Килиан полностью предан Реалу и продолжает работать ради успеха клуба, а волна хейта является эмоциональной реакцией на сложный сезон.

Несмотря на это, давление на форварда только растет. Если результаты Реала не улучшатся, тема возможного расставания с одним из самых громких трансферов в футбольной истории может стать еще громче.

