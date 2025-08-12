22-летний защитник обошелся французскому клубу в 63 миллиона евро. Илья Забарный стал одним из самых дорогих трансферов в истории украинского футбола, сообщает 24 канал.

Читайте также Один из самых дорогих трансферов в истории Украины: биография Ильи Забарного

Кто самый дорогой футболист в истории Украины?

Список самых дорогих украинских футболистов после трансфера Ильи Забарного несколько изменился. Пятое место занимает нападающий Артем Довбик, который прошлым летом перебрался в итальянскую Рому.

"Волки" заплатили немалые средства за украинского нападающего. Жирона получила 30,5 миллионов евро за трансфер Артема Довбыка.

Четвертая позиция за Александром Зинченко, который летом 2022 года сменил Манчестер Сити на Арсенал. Лидер сборной Украины обошелся "канонирам" в 35 миллионов евро.

Третья строчка за легендой украинского футбола Андреем Шевченко. После восьми сезонов в Милане в 2006 году нынешний президент УАФ перешел в Челси за рекордные на то время 43,9 миллиона евро.

Илья Забарный занял второе место, перейдя в ПСЖ. С отрывом в 7 миллионов в рейтинге самых дорогих украинских футболистов лидирует Михаил Мудрик, который обошелся Челси в 70 миллионов евро.

Ранее сообщали о том, что стало известно, когда Илья Забарный сыграет первый матч за ПСЖ после трансфера из Борнмута. Украинский футболист может дебютировать за новую команду в ближайшие дни.