Забарный прошел медосмотр и подписал контракт с ПСЖ. Стало известно, когда лидер сборной Украины дебютирует в составе новой команды, сообщает 24 канал со ссылкой на L`Equipe.

Читайте также Украинские футболисты, которые играли во Франции до трансфера Забарного в ПСЖ

Сыграет ли Забарный в матче ПСЖ – Тоттенхэм?

Илья Забарный отправится с ПСЖ на матч против Тоттенхэма за Суперкубок УЕФА, который состоится 13 августа в Италии на домашней арене Удинезе. 12 августа лидер сборной Украины проведет первую тренировку с новой командой.

Однако Забарный не примет участие в матче ПСЖ – Тоттенхэм, ведь не попал в заявку на матч новой команды. Поэтому дебют украинского защитника, вероятно, состоится в ближайшие выходные.

ПСЖ начнет сезон Лиги 1 выездным матчем против Нанта. Игра 1-го тура чемпионата Франции состоится в воскресенье 17 августа в 21:45 по киевскому времени.

К слову. В прошлом сезоне ПСЖ дважды сыграл вничью с Нантом. Обе игры Лиги 1 между парижанами и "канарейками" завершились со счетом – 1:1.

Ранее сообщали о том, что Илья Забарный определился с игровым номером в новом клубе. Украинский защитник будет носить на спине номер легенды парижского клуба.