Забарний пройшов медогляд та підписав контракт з ПСЖ. Стало відомо, коли лідер збірної України дебютує у складі нової команди, повідомляє 24 канал із посиланням на L`Equipe.

Чи зіграє Забарний у матчі ПСЖ – Тоттенхем?

Ілля Забарний вирушить з ПСЖ на матч проти Тоттенхема за Суперкубок УЄФА, який відбудеться 13 серпня в Італії на домашній арені Удінезе. 12 серпня лідер збірної України проведе перше тренування з новою командою.

Однак Забарний не візьме участь у матчі ПСЖ – Тоттенхем, адже не потрапив у заявку на матч нової команди. Тому дебют українського захисника, ймовірно, відбудеться у найближчі вихідні.

ПСЖ розпочне сезон Ліги 1 виїзним матчем проти Нанта. Гра 1-го туру чемпіонату Франції відбудеться у неділю 17 серпня о 21:45 за київським часом.

До слова. У минулому сезоні ПСЖ двічі зіграв внічию з Нантом. Обидві гри Ліги 1 між парижанами та "канарками" завершились з рахунком – 1:1.

Раніше повідомляли про те, що Ілля Забарний визначився з ігровим номером у новому клубі. Український захисник носитиме на спині номер легенди паризького клубу.