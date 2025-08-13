26-летний вратарь ПСЖ не попал даже в заявку команды на матч против Тоттенхэма за Суперкубок УЕФА. О своем уходе из клуба Доннарума объявил в своем инстаграме, сообщает 24 канал.

Как Доннарумма попрощался с ПСЖ?

Итальянский голкипер опубликовал трогательное сообщение, в котором обратился к фанатам парижского клуба. Джанлуиджи Доннарумма расстроен тем, что ему приходится покидать ПСЖ.

"Для особых парижских болельщиков. С первого дня здесь я отдавал все - на поле и за его пределами - чтобы заслужить свое место и защищать ворота ПСЖ. К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить свой вклад в ее успех. Я разочарован и расстроен".

Надеюсь, мне представится возможность еще раз посмотреть в глаза болельщикам на Парк де Пренс и попрощаться так, как это должно быть сделано. Если этого не произойдет, я хочу, чтобы вы знали, что ваша поддержка и приверженность значат для меня все, и я никогда этого не забуду. Я всегда буду хранить воспоминания обо всех эмоциях, волшебные ночи и о вас, кто заставил меня чувствовать себя как дома,

– написал Доннарума.

Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, главный тренер Луис Энрике отреагировал на уход Джанлуиджи Доннаруммы. Испанский специалист отметил, что итальянец один из лучших голкиперов мира, но это жизнь футболистов, которые играют на топ-уровне.

И я несу ответственность за это трудное решение. Если бы это было легко, любой бы это сделал. Эти решения связаны с тем, какой вратарь нужен моей команде, – сказал Энрике.

Напомним, что контракт Джанлуиджи Доннаруммы истекает летом 2026 года. Клуб и голкипер не смогли договориться о новом соглашении.

