26-річний воротар ПСЖ не потрапив навіть у заявку команди на матч проти Тоттенхема за Суперкубок УЄФА. Про свій відхід з клубу Доннарума оголосив у своєму інстаграмі, повідомляє 24 канал.

Як Доннарумма попрощався з ПСЖ?

Італійський голкіпер опублікував зворушливий допис, у якому звернувся до фанатів паризького клубу. Джанлуїджі Доннарумма засмучений тим, що йому доводиться покидати ПСЖ.

"Для особливих паризьких уболівальників. З першого дня тут я віддавав усе — на полі і за його межами — щоб заслужити своє місце і захищати ворота ПСЖ. На жаль, хтось вирішив, що я більше не можу бути частиною команди і робити свій внесок у її успіх. Я розчарований і засмучений".

Сподіваюся, мені випаде можливість ще раз подивитися в очі вболівальникам на Парк де Пренс і попрощатися так, як це має бути зроблено. Якщо цього не станеться, я хочу, щоб ви знали, що ваша підтримка і прихильність значать для мене все, і я ніколи цього не забуду. Я завжди буду зберігати спогади про всі емоції, чарівні ночі і про вас, хто змусив мене почуватися як вдома,

– написав Доннарума.

Як повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо, головний тренер Луїс Енріке відреагував на відхід Джанлуїджі Доннарумми. Іспанський спеціаліст наголосив, що італієць один з найкращих голкіперів світу, але це життя футболістів, які грають на топ-рівні.

І я несу відповідальність за це важке рішення. Якби це було легко, будь-хто б це зробив. Ці рішення пов’язані з тим, який воротар потрібен моїй команді, – сказав Енріке.

Нагадаємо, що контракт Джанлуїджі Доннарумми спливає влітку 2026 року. Клуб та голкіпер не змогли домовитись щодо нової угоди.

