Забарний приєднався до розташування команди. Ба більше, лідер збірної України встиг провести перше тренування з новою командою під керівництвом Луїса Енріке, повідомляє 24 канал.

Читайте також Хто з українських футболістів став найдорожчим після трансферу Забарного у ПСЖ

Яким було перше тренування Забарного?

Ілля Забарний поспілкувався з Луїсом Енріке та основними гравцями захисної ланки команди. Зокрема, український футболіст провів розмову з зірковим лідером оборони Ашрафом Хакімі.

Забарний на тренуванні ПСЖ: дивіться відео

Футболісти паризького клубу перед початком тренування влаштували особливий прийом Забарному. Вони створили Іллі символічний коридор, який пройшов захисник під оплески.

Українця тепло прийняли у команді. Видно, що Ілля Забарний знайшов свою команду та почувається в ПСЖ як вдома.

До слова. 13 серпня ПСЖ зіграє проти Тоттенхема за Суперкубок УЄФА. Ілля Забарний не зможе дебютувати за нову команду, оскільки не всиг потрапити у заявку на матч.

Раніше повідомляли про те, що Ілля Забарний визначився з ігровим номером у ПСЖ. Відзначимо, що український футболіст носитиме на спині номер легенди паризького клубу.