Забарный присоединился к расположению команды. Более того, лидер сборной Украины успел провести первую тренировку с новой командой под руководством Луиса Энрике, сообщает 24 канал.

Читайте также Кто из украинских футболистов стал самым дорогим после трансфера Забарного в ПСЖ

Какой была первая тренировка Забарного?

Илья Забарный пообщался с Луисом Энрике и основными игроками защитного звена команды. В частности, украинский футболист провел разговор со звездным лидером обороны Ашрафом Хакими.

Забарный на тренировке ПСЖ: смотрите видео

Футболисты парижского клуба перед началом тренировки устроили особый прием Забарному. Они создали Илье символический коридор, который прошел защитник под аплодисменты.

Украинца тепло приняли в команде. Видно, что Илья Забарный нашел свою команду и чувствует себя в ПСЖ как дома.

К слову. 13 августа ПСЖ сыграет против Тоттенхэма за Суперкубок УЕФА. Илья Забарный не сможет дебютировать за новую команду, поскольку не смог попасть в заявку на матч.

Ранее сообщалось о том, что Илья Забарный определился с игровым номером отметим, что украинский футболист будет носить на спине номер легенды парижского клуба.