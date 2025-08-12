В італійському Удіне 13 серпня відбудеться матч за Суперкубок УЄФА. В битві за останній євротрофей минулого сезону зійдуться ПСЖ та Тоттенхем, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися гру?

Матч ПСЖ – Тоттенхем онлайн буде показаний наживо в Україні. Офіційним транслятором всіх турнірів УЄФА в нашій країні є компанія Megogo. Саме на її ОТТ-платформі й відбудеться показ зустрічі.

Пряма трансляція Суперкубка УЄФА запланована на каналі "Megogo Футбол Перший". Початок матчу – о 22:00 за київським часом. За півгодини до гри запланована аналітична студія з анонсом зустрічі ПСЖ – Тоттенхем.

Чого чекати від гри?

Нагадаємо, що ПСЖ провів надуспішний минулий сезон. У 2025 році команда Луїса Енріке виграла вже чотири трофеї, в тому числі й омріяну Лігу чемпіонів.

Були парижани близькими і до титулу клубного чемпіона світу, але у фіналі несподівано поступились Челсі (0:3). Тепер же ПСЖ може виграти п'ятий трофей, який стане дебютним для Іллі Забарного.

За день до Суперкубка УЄФА українець офіційно став гравцем парижан, але у заявку на матч ще не потрапив. На заваді парижанам хоче стати Тоттенхем, який у травні здобув свій перший трофей за 17 років.

Лондонці тріумфували у Лізі Європи, тому попри аж 17-те місце в АПЛ зіграють цього сезону в Лізі чемпіонів. Влітку ж команда втратила тренера Анге Постекоглу, а також свого багаторічного лідера Сон Хин Міна.