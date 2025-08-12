В итальянском Удине 13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА. В битве за последний евротрофей прошлого сезона сойдутся ПСЖ и Тоттенхэм, сообщает 24 Канал.

По теме Битва за Суперкубок УЕФА: выиграет ли Забарный первый трофей за ПСЖ в матче против Тоттенхэма

Где смотреть игру?

Матч ПСЖ – Тоттенхэм онлайн будет показан вживую в Украине. Официальным транслятором всех турниров УЕФА в нашей стране является компания Megogo. Именно на ее ОТТ-платформе и состоится показ встречи.

Прямая трансляция Суперкубка УЕФА запланирована на канале "Megogo Футбол Первый". Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. За полчаса до игры запланирована аналитическая студия с анонсом встречи ПСЖ – Тоттенхэм.

Чего ждать от игры?

Напомним, что ПСЖ провел сверхуспешный прошлый сезон. В 2025 году команда Луиса Энрике выиграла уже четыре трофея, в том числе и желанную Лигу чемпионов.

Читайте также "Пусть Сафонов ему ноги поломает": россияне сошли с ума после трансфера Забарного в ПСЖ

Были парижане близкими и к титулу клубного чемпиона мира, но в финале неожиданно уступили Челси (0:3). Теперь же ПСЖ может выиграть пятый трофей, который станет дебютным для Ильи Забарного.

За день до Суперкубка УЕФА украинец официально стал игроком парижан, но в заявку на матч еще не попал. На пути парижанам хочет стать Тоттенхэм, который в мае получил свой первый трофей за 17 лет.

Лондонцы торжествовали в Лиге Европы, поэтому несмотря на аж 17-е место в АПЛ сыграют в этом сезоне в Лиге чемпионов. Летом же команда потеряла тренера Анге Постекоглу, а также своего многолетнего лидера Сон Хын Мина.