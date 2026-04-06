Матчі туру будуть розтягнені на чотири дні, а два матчі пройдуть в однаковий час. В неділю о 15:30 паралельно відбудуться ігри Шахтар – Рух та Оболонь – Зоря, повідомляє 24 Канал.
Який календар 22-го туру УПЛ сезону 2025/2026?
Для "гірників" зустріч із Рухом відбудеться напередодні матчу проти АЗ в 1/4 фіналу Ліги конференції. "Гірники" мають шанс виграти перший єврокубок з 2009 року.
Головний конкурент донеччан в битві за чемпіонство ЛНЗ гратиме на виїзді із Кривбасом. Саме ця гра претендує на статус центральної цього вікенду.
Також гарячим обіцяє стати матч за участі Динамо, яке виграло сім поспіль ігор в рамках УПЛ. Команда Ігоря Костюка прийматиме львівські Карпати.
Календар 22-го туру УПЛ 2025/2026
- 3 квітня, 15:30. Полтава – Олександрія 3:3
- 4 квітня, 13:00. Колос – Металіст 1925 0:0
- 4 квітня, 18:00. Динамо – Карпати 0:1
- 5 квітня, 13:00. Кривбас – ЛНЗ 0:3
- 5 квітня, 15:30. Оболонь – Зоря 3:3
- 5 квітня, 15:30. Шахтар – Рух 3:0
- 5 квітня, 18:00. Полісся – Верес 1:1
- 6 квітня, 18:00. Епіцентр – Кудрівка
Турнірна таблиця УПЛ 2025 – 2026
Станом на 20:00 05.04.2026
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|ІГРИ
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1.
|ЛНЗ
|22
|16
|2
|4
|33 – 12
|50
|2.
|Шахтар
|21
|15
|5
|1
|51 – 12
|50
|3.
|Полісся
|22
|13
|4
|5
|37 – 15
|43
|4.
|Динамо
|22
|12
|5
|5
|49 – 24
|41
|5.
|Металіст 1925
|21
|9
|8
|4
|24 – 13
|35
|6.
|Кривбас
|22
|9
|7
|6
|33 – 31
|34
|7.
|Колос
|22
|8
|9
|5
|20 – 20
|33
|8.
|Зоря
|21
|7
|8
|6
|30 – 27
|29
|9.
|Карпати
|22
|7
|8
|7
|30 – 26
|29
|10.
|Верес
|21
|5
|8
|8
|17 – 25
|23
|11.
|Оболонь
|21
|5
|7
|9
|17 – 36
|22
|12.
|Кудрівка
|21
|5
|6
|10
|24 – 35
|21
|13.
|Епіцентр
|21
|6
|2
|13
|25 – 35
|20
|14.
|Рух
|22
|6
|1
|15
|16 – 35
|19
|15.
|Олександрія
|21
|2
|6
|13
|17 – 40
|12
|16.
|Полтава
|22
|2
|4
|16
|19 – 56
|10
Як закінчився попередній 21-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Матч за участі Шахтаря був перенесений на невизначений термін заради матчів збірної України. У свою чергу ігри за участі Динамо, Полісся та Металіста 1925 винесли на середину тижня.
- Всі три команди не мали проблем із аутсайдерами УПЛ. У свою чергу ЛНЗ виграв свій матч проти Руха та очолив турнірну таблицю чемпіонату України.
- Потішили своїх фанатів Карпати. які здобули другу перемогу поспіль. Підопічні Франа Фернандеса розгромили вдома Оболонь (4:0).