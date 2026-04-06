Матчи тура будут растянуты на четыре дня, а два матча пройдут в одинаковое время. В воскресенье в 15:30 параллельно состоятся игры Шахтер – Рух и Оболонь – Заря, сообщает 24 Канал.
По теме Усик звонил Шевченко, чтобы решить один вопрос и избежать скандала
Какой календарь 22-го тура УПЛ сезона 2025/2026?
Для "горняков" встреча с Рухом состоится накануне матча против АЗ в 1/4 финала Лиги конференции. "Горняки" имеют шанс выиграть первый еврокубок с 2009 года.
Главный конкурент дончан в битве за чемпионство ЛНЗ будет играть на выезде с Кривбассом. Именно эта игра претендует на статус центральной этого уикенда.
Также горячим обещает стать матч с участием Динамо, которое выиграло семь кряду игр в рамках УПЛ. Команда Игоря Костюка будет принимать львовские Карпаты.
Календарь 22-го тура УПЛ 2025/2026
- 3 апреля, 15:30. Полтава – Александрия 3:3
- 4 апреля, 13:00. Колос – Металлист 1925 0:0
- 4 апреля, 18:00. Динамо – Карпаты 0:1
- 5 апреля, 13:00. Кривбасс – ЛНЗ 0:3
- 5 апреля, 15:30. Оболонь – Заря 3:3
- 5 апреля, 15:30. Шахтер – Рух 3:0
- 5 апреля, 18:00. Полесье – Верес 1:1
- 6 апреля, 18:00. Эпицентр – Кудривка
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 20:00 05.04.2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|ЛНЗ
|22
|16
|2
|4
|33 – 12
|50
|2.
|Шахтер
|21
|15
|5
|1
|51 – 12
|50
|3.
|Полесье
|22
|13
|4
|5
|37 – 15
|43
|4.
|Динамо
|22
|12
|5
|5
|49 – 24
|41
|5.
|Металлист 1925
|21
|9
|8
|4
|24 – 13
|35
|6.
|Кривбасс
|22
|9
|7
|6
|33 – 31
|34
|7.
|Колос
|22
|8
|9
|5
|20 – 20
|33
|8.
|Заря
|21
|7
|8
|6
|30 – 27
|29
|9.
|Карпаты
|22
|7
|8
|7
|30 – 26
|29
|10.
|Верес
|21
|5
|8
|8
|17 – 25
|23
|11.
|Оболонь
|21
|5
|7
|9
|17 – 36
|22
|12.
|Кудривка
|21
|5
|6
|10
|24 – 35
|21
|13.
|Эпицентр
|21
|6
|2
|13
|25 – 35
|20
|14.
|Рух
|22
|6
|1
|15
|16 – 35
|19
|15.
|Александрия
|21
|2
|6
|13
|17 – 40
|12
|16.
|Полтава
|22
|2
|4
|16
|19 – 56
|10
Как закончился предыдущий 21-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Матч с участием Шахтера был перенесен на неопределенный срок ради матчей сборной Украины. В свою очередь игры с участием Динамо, Полесья и Металлиста 1925 вынесли на середину недели.
- Все три команды не имели проблем с аутсайдерами УПЛ. В свою очередь ЛНЗ выиграл свой матч против Руха и возглавил турнирную таблицу чемпионата Украины.
- Порадовали своих фанатов Карпаты. которые одержали вторую победу подряд. Подопечные Франа Фернандеса разгромили дома Оболонь (4:0).