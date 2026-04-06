Матчи тура будут растянуты на четыре дня, а два матча пройдут в одинаковое время. В воскресенье в 15:30 параллельно состоятся игры Шахтер – Рух и Оболонь – Заря, сообщает 24 Канал.

Какой календарь 22-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Для "горняков" встреча с Рухом состоится накануне матча против АЗ в 1/4 финала Лиги конференции. "Горняки" имеют шанс выиграть первый еврокубок с 2009 года.

Главный конкурент дончан в битве за чемпионство ЛНЗ будет играть на выезде с Кривбассом. Именно эта игра претендует на статус центральной этого уикенда.

Также горячим обещает стать матч с участием Динамо, которое выиграло семь кряду игр в рамках УПЛ. Команда Игоря Костюка будет принимать львовские Карпаты.

Календарь 22-го тура УПЛ 2025/2026

3 апреля, 15:30 . Полтава – Александрия 3:3

. Полтава – Александрия 4 апреля, 13:00 . Колос – Металлист 1925 0:0

. Колос – Металлист 1925 4 апреля, 18:00 . Динамо – Карпаты 0:1

. Динамо – Карпаты 5 апреля, 13:00 . Кривбасс – ЛНЗ 0:3

. Кривбасс – ЛНЗ 5 апреля, 15:30 . Оболонь – Заря 3:3

. Оболонь – Заря 5 апреля, 15:30 . Шахтер – Рух 3:0

. Шахтер – Рух 5 апреля, 18:00 . Полесье – Верес 1:1

. Полесье – Верес 6 апреля, 18:00. Эпицентр – Кудривка

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 20:00 05.04.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. ЛНЗ 22 16 2 4 33 – 12 50 2. Шахтер 21 15 5 1 51 – 12 50 3. Полесье 22 13 4 5 37 – 15 43 4. Динамо 22 12 5 5 49 – 24 41 5. Металлист 1925 21 9 8 4 24 – 13 35 6. Кривбасс 22 9 7 6 33 – 31 34 7. Колос 22 8 9 5 20 – 20 33 8. Заря 21 7 8 6 30 – 27 29 9. Карпаты 22 7 8 7 30 – 26 29 10. Верес 21 5 8 8 17 – 25 23 11. Оболонь 21 5 7 9 17 – 36 22 12. Кудривка 21 5 6 10 24 – 35 21 13. Эпицентр 21 6 2 13 25 – 35 20 14. Рух 22 6 1 15 16 – 35 19 15. Александрия 21 2 6 13 17 – 40 12 16. Полтава 22 2 4 16 19 – 56 10

