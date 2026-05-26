За словами Мілевського, йому не дуже зрозумілий такий крок флангового захисника "біло-синіх". Про це екснападник розповів для інстаграм ФК Ігніс.

Чому Мілевський сприймає цю історію як особисту?

Артем заявив, що і сам міг стати футболістом «гірників». Це було в момент, коли його час у Динамо підходив до завершення, однак Мілевський перейшов у турецький Газіантепспор.

Чесно кажучи, в мій час мені і Дарійо Срна пропонував перейти у Шахтар. Це було у далекому 2013 році, але я не наважився на цей крок, хоча в мене теж тоді були легкі непорозуміння з Ігорем Михайловичем. Але я не наважився на цей крок,

– сказав Мілевський.

Артем додав, що Караваєв провів чимало часу у столичному клубі. Для нього дивно, що Олександр вчинив за схожим сценарієм як у 2018 це робив Жуніор Мораєс.

Перейшов Мораєс. Зараз перейшов Караваєв. Мені складно про це говорити, тому що коли людина проводить 7 сезонів у Динамо Київ, стає динамівцем, це не дуже так красить футболіста. Але, знову ж таки, це його справа. Це на його совісті, не мені це вирішувати,

– зазначив Мілевський.

Додамо, що на фоні розмов про перехід гравця у Шахтар Караваєв та Динамо відписались одне від одного в інстаграм.

Що відомо про кар’єру Караваєва?

Олександр у 13 років приєднався до академії Шахтаря. Він тривалий час перебував у системі донецького клубу, проте здебільшого виступав в орендах і так і не зіграв жодного офіційного матчу за основну команду "гірників".

З 2015 року Караваєв провів за збірну України 50 матчів і відзначився трьома забитими м'ячами.

Нещодавно з’явилась інформація, що Шахтар зумів запросили футболіста, оскільки того не влаштовувала тривалість контракту запропонованого Динамо.