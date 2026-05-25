Після вильоту Жирони із Ла Ліги навколо майбутнього Владислава Ваната почали ширитися чутки про можливий трансфер. Український нападник не виправдав очікувань керівництва каталонського клубу, хоча мав статус одного з найдорожчих придбань, повідомив на своєму ютуб-каналі журналіст Ігор Циганик.

Дивіться також Циганков може кардинально змінити кар'єру – його пов'язують з місцем, де вже є українці

Яке становище Ваната в Жироні?

Журналіст розповів, що Жирона придбала Ваната за фіксовану суму без прописаних бонусів. За його словами, у клубі розраховували, що українець стане новим Артемом Довбиком та зможе забивати щонайменше 15 – 20 голів за сезон.

Це дуже великий трансфер для Жирони. І безперечно те, що він забив лише 9 голів – це не той результат, на який вони сподівалися. Є певні об’єктивні причини, насамперед це травма – він багато пропустив,

– додав Циганик.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Вільяреал готовий дати шанс українцю

Повідомляється, що Ванат не надто хоче залишатися у Сегунді після вильоту Жирони. Наразі його агенти шукають нові варіанти продовження кар'єри, а одним із головних претендентів називають бронзового призера Ла Ліги Вільяреал.

Чи переходить він у Вільяреал? Не дуже хочеться залишатися йому в Сегунді. Будуть пропонуватися варіанти. Можливо це буде Вільяреал. Ця команда раніше розглядала і Довбика. Подивимось, як воно розвернеться. Я не виключаю можливості, що Ванат може опинитися у Вільяреалі. Але чи матиме він там той кредит довіри, який мав в Жироні – це вже питання,

– заявив Ігор Циганик.

За інформацією Alex Luna, інтерес до Ваната був ширшим: щонайменше ще одна команда Ла Ліги відстежувала ситуацію щодо потенційного трансферу.

Подробиці щодо умов переходу та фінальної стадії переговорів уточнюються – очікується більше інформації найближчим часом.