33-річний гравець має приєднатися до конкурента киян у статусі вільного агента. Деталями переходу поділився журналіст Ігор Циганик.

Чому Караваєв обрав Шахтар?

За словами журналіста, вирішальним чинником під час ухвалення рішення стала тривалість нового контракту. Динамо спочатку запропонувало футболісту угоду терміном на один рік, тоді як Шахтар одразу продемонстрував більшу зацікавленість, запропонувавши контракт на два роки.

Згодом керівництво Динамо передумало та погодилося на умови захисника, запропонувавши контракт на два сезони. Проте на той момент Караваєв уже мав усну домовленість із "гірниками" та вирішив не змінювати свого слова.

Чи грав Караваєв раніше за Шахтар?

У 13-річному віці приєднався до академії Шахтаря. Незважаючи на успішні виступи у юнацьких командах, дебютувати за основний склад "гірників" тоді не зміг. Згодом став одним із лідерів Зорі. У 2017 році також провів нетривалий етап кар'єри в Туреччині, де захищав кольори Фенербахче.

Влітку 2019 року футболіст перейшов до київського клубу за 2,5 мільйона євро. У складі "біло-синіх" двічі здобував титул чемпіона України, а також ставав володарем Кубка та Суперкубка країни.

Має значний досвід виступів за національну збірну України та був учасником Євро-2020.

Після появи новин про можливий трансфер, Динамо і Караваєв відписалися один від одного в інстаграм.