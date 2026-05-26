33-летний игрок должен присоединиться к конкуренту киевлян в статусе свободного агента. Деталями перехода поделился журналист Игорь Цыганык.

Почему Караваев выбрал Шахтер?

По словам журналиста, решающим фактором при принятии решения стала продолжительность нового контракта. Динамо сначала предложило футболисту соглашение сроком на один год, тогда как Шахтер сразу продемонстрировал большую заинтересованность, предложив контракт на два года.

Впоследствии руководство Динамо передумало и согласилось на условия защитника, предложив контракт на два сезона. Однако на тот момент Караваев уже имел устную договоренность с "горняками" и решил не менять своего слова.

Играл ли Караваев раньше за Шахтер?

В 13-летнем возрасте присоединился к академии Шахтера. Несмотря на успешные выступления в юношеских командах, дебютировать за основной состав "горняков" тогда не смог. Впоследствии стал одним из лидеров Зари. В 2017 году также провел непродолжительный этап карьеры в Турции, где защищал цвета Фенербахче.

Летом 2019 года футболист перешел в киевский клуб за 2,5 миллиона евро. В составе "бело-синих" дважды завоевывал титул чемпиона Украины, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Имеет значительный опыт выступлений за национальную сборную Украины и был участником Евро-2020.

После появления новостей о возможном трансфере, Динамо и Караваев отписались друг от друга в инстаграм.