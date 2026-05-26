В то же время, если обратить внимание на инстаграм, некоторые детали лишь усиливают эти разговоры о возможном переходе. В частности, Караваев и Динамо не подписаны друг на друга в этой соцсети, о чем сообщает 24 Канал.
Смотрите также "Скоро все обязательно все узнают": лидер Динамо заинтриговал заявлением о трансфере в Шахтер
Что известно о подписке Динамо и Караваева в инстаграм?
Ранее спортивные журналисты проекта "ТаТоТаке" сообщали, что 33-летний Караваев якобы уже заключил двухлетнее соглашение с главным соперником киевлян – донецким Шахтером.
В то же время в сети распространяется информация, что аккаунт футболиста, на котором зафиксировали изменения, может быть фейковым. Однако именно на этот профиль подписано большинство действующих игроков Динамо.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Кто такой Александр Караваев?
Он воспитанник херсонского футбола, в 13 лет присоединился к академии Шахтера. Он долгое время находился в системе донецкого клуба, однако в основном выступал в арендах и так и не сыграл ни одного официального матча за основную команду "горняков".
В июле 2019 года Караваев стал игроком Динамо, перейдя из Зари за 2,5 миллиона евро. В составе киевского клуба он добыл два чемпионских титула Украины, три Кубка и два Суперкубка.
Также в футболке сборной Украины он провел 50 матчей и отметился тремя забитыми мячами.