В то же время, если обратить внимание на инстаграм, некоторые детали лишь усиливают эти разговоры о возможном переходе. В частности, Караваев и Динамо не подписаны друг на друга в этой соцсети, о чем сообщает 24 Канал.

Что известно о подписке Динамо и Караваева в инстаграм?

Ранее спортивные журналисты проекта "ТаТоТаке" сообщали, что 33-летний Караваев якобы уже заключил двухлетнее соглашение с главным соперником киевлян – донецким Шахтером.

В то же время в сети распространяется информация, что аккаунт футболиста, на котором зафиксировали изменения, может быть фейковым. Однако именно на этот профиль подписано большинство действующих игроков Динамо.

Кто такой Александр Караваев?

Он воспитанник херсонского футбола, в 13 лет присоединился к академии Шахтера. Он долгое время находился в системе донецкого клуба, однако в основном выступал в арендах и так и не сыграл ни одного официального матча за основную команду "горняков".

В июле 2019 года Караваев стал игроком Динамо, перейдя из Зари за 2,5 миллиона евро. В составе киевского клуба он добыл два чемпионских титула Украины, три Кубка и два Суперкубка.

Также в футболке сборной Украины он провел 50 матчей и отметился тремя забитыми мячами.