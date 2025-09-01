В останній день трансферного вікна в Іспанії Жирона оголосила про підписання Владислава Ваната. "Біло-червоні" погодилися сплатити "Динамо" солідну компенсацію, пише 24 Канал.
Що Ванат пообіцяв фанатам Жирони?
Новачок Жирони у першому інтерв'ю клубній пресслужбі поділився своїми емоціями.
"У мене хороші відчуття, це хороша можливість для мене прийти в цей клуб, і я дуже щасливий. Я подивився багато ігор Жирони, тому що тут грають багато українських гравців", – зауважив Ванат.
Форвард зізнався, що напередодні трансферу розмовляв з Віктором Циганковим. Партнер по збірній України вплинув на його рішення.
Віктор Циганков сказав мені: "Приїжджай до Жирони". Так, він був у Динамо, коли я був молодий, і він був одним з лідерів команди. Він сказав мені кілька слів, а потім написав: "Приходь до мене, ми будемо грати разом",
– розповів Ванат.
Владислав зауважив, що наразі в Україні рівень футболу знизився через війну. Однак останнім часом з'явилося багато нових клубів і команд.
Крім того, форвард назвав свої сильні якості, відмітивши бомбардирські здібності.
"Як гравець – я швидкий і можу забивати багато голів. Думаю, можу тікати за спини захисникам і грати з командою, намагатися віддавати асисти і забивати в кожному матчі.
Так, я думаю, Ла Ліга – це найкращий варіант для мене, тому що тут хороший технічний футбол", – сказав Ванат.
Довідка. Жирона заплатила за перехід Владислава Ваната 20 мільйонів євро. Контракт форварда з іспанським клубом розрахований на п'ять років.
Скільки українців гратиме у Жироні?
- З переходом Владислава Ваната українська діаспора у Жироні збільшилася до трьох.
- За іспанський клуб вже третій рік виступає Віктор Циганков. Українець став одним з лідерів команди.
- 20-річний воротар Владислав Крапивцов приєднався до "жиронців" на початку 2025 року. За цей час він встиг зіграти чотири матчі за основну команду.
- Раніше за Жирону виступав Артем Довбик. За підсумком сезону-2023/24 форвард став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги.
