В новій угоді прописана неймовірна сума відступних. А сам футболіст віддячує каталонцям божевільною статистикою, пише Mundo Deportivo.
Дивіться також Молодий талант Барселони розлютив тренера бажанням перейти в клуб Забарного: як покарали гравця
Яка трансферна вартість Ферміна Лопеса?
За умовами нового контракту, щоб активувати перехід Лопеса, охочим доведеться заплатити 1 мільярд євро, практично у чотири рази перекривши світовий рекорд футбольних трансферів.
При цьому портал Transfermarkt оцінює реальну вартість послуг Ферміна у 70 мільйонів євро.
Сам гравець у Барсі точно не залишиться ображеним за фінансові умови: його зарплату підняли одразу на 50%.
Яка статистика Ферміна Лопеса у Барселоні?
Новий контракт Ферміна – наслідок його феноменальної форми. Хавбек вже встиг зробити у сезоні 20 результативних дій – 10 голів та 10 асистів.
За цим показником іспанець поступається у топ-10 чемпіонатах Європи лише чотирьом гравцям: Майклу Олісе та Луїсу Діасу з Баварії, Хрістосу Цолісу з Брюгге і своєму одноклубнику Ламіну Ямалю.
Унікальність досягнення в тому, що серед усієї п'ятірки Фермін – єдиний, хто не є нападником. А у Барселоні не було настільки результативного півзахисника аж з часів Сеска Фабрегаса та Хаві – тобто божевільних 14 років.
Як грає Барселона в цьому сезоні?
Каталонці – лідери Ла Ліги після 21 туру з 52 набраними очками. Вони випереджають Реал на один заліковий пункт.
У матчі за Суперкубок Іспанії Барса завдала поразки Реалу 3:2.
У Лізі чемпіонів Барселона гарантувала собі плей-оф, але може в останньому турі піднятися в зону прямого потрапляння в 1/8 фіналу.