В новом соглашении прописана невероятная сумма отступных. А сам футболист благодарит каталонцев сумасшедшей статистикой, пишет Mundo Deportivo.
Какая трансферная стоимость Фермина Лопеса?
По условиям нового контракта, чтобы активировать переход Лопеса, желающим придется заплатить 1 миллиард евро, практически в четыре раза перекрыв мировой рекорд футбольных трансферов.
При этом портал Transfermarkt оценивает реальную стоимость услуг Фермина в 70 миллионов евро.
Сам игрок в Барсе точно не останется обиженным за финансовые условия: его зарплату подняли сразу на 50%.
Какая статистика Фермина Лопеса в Барселоне?
Новый контракт Фермина – следствие его феноменальной формы. Хавбек уже успел сделать в сезоне 20 результативных действий – 10 голов и 10 ассистов.
По этому показателю испанец уступает в топ-10 чемпионатах Европы лишь четырем игрокам: Майклу Олисе и Луису Диасу из Баварии, Христосу Цолису из Брюгге и своему одноклубнику Ламину Ямалю.
Уникальность достижения в том, что среди всей пятерки Фермин – единственный, кто не является нападающим. А в Барселоне не было столь результативного полузащитника аж со времен Сеска Фабрегаса и Хави – то есть сумасшедших 14 лет.
Как играет Барселона в этом сезоне?
Каталонцы – лидеры Ла Лиги после 21 тура с 52 набранными очками. Они опережают Реал на один зачетный пункт.
В матче за Суперкубок Испании Барса нанесла поражение Реалу 3:2.
В Лиге чемпионов Барселона гарантировала себе плей-офф, но может в последнем туре подняться в зону прямого попадания в 1/8 финала.