Именно эти команды в четвертый раз подряд сражались друг с другом в финале Суперкубка. За прошедшие три года Барселона дважды триумфовала, тогда как Реал получил свой трофей в 2024-м, сообщает 24 Канал.

Что предшествовало финалу?

В полуфинале отчетного розыгрыша Барселона не заметила Атлетик из Бильбао, отгрузив баскам аж пять "сухих" мячей. Реал же провел дерби против Атлетико и и выиграл его со счетом 2:1.

В целом же "бланкос" подошел к Суперкубку с несколькими важными потерями. К отсутствию Александера-Арнольда, Милитао и Рюдигера уже привыкли, а вот без Мбаппе атакующий потенциал Реала был куда слабее.

Место француза в нападении досталось Гонсало Гарсии. Зато Барселона вышла в своем наиболее оптимальном составе. И по первому тайму это было видно, ведь "блаугранас" владели инициативой.

Барселона – Реал 3:2

Голы: Рафинья, 36, 73, Левандовски, 45+4 – Винисиус, 45+2, Гонсало Гарсия, 45+6.

В первые полчаса опасных моментов было мало, тогда как перед перерывом команды прорвало. На 36-й минуте Рафинья вывел Барселону вперед, воспользовавшись классной передачей от Лопеса.

Минимальное преимущество Барсы перед перерывом было бы закономерным счетом. Однако в компенсированное время болельщики увидели аж три мяча. Сначала шедевр выдал Винисиус.

Как команды зажгли перед перерывом?

Бразилец пробежал с центра поля, оставил вне игры двух защитников и точно пробил в дальний угол. Несколько похожий гол 12 лет назад в Эль-Класико в финале Кубка забил Гарет Бэйл.

На четвертой компенсированной минуте Левандовски снова вывел Барселону вперед. Педри красиво вывел поляка один на один с Куртуа и Роберт осторожно перебросил бельгийца.

Но все же на перерыв команды ушли при равном счете. После подачи углового Родриго пробил в стойку, а Гонсало Гарсия удачно сыграл на добивании.

Как Рафинья сделал разницу?

Во втором тайме Реал выровнял игру и владел инициативой в первые 20 минут тайма. Несколько классных моментов имел Винисиус, тогда как у Барселоны почти не было моментов.

Однако каталонцам таки удалось вернуть себе преимущество. Сначала Куртуа спас Реал после суперудара Ямаля. Но уже через несколько минут Рафинья оформил дубль, направив мяч в ворота бельгийца благодаря рикошету от Асенсио.

После этого Алонсо запустил в игру Мбаппе и Мастантуоно, но Барселона уже не отдала преимущество своему принципиальному сопернику. Таким образом, каталонцы берут реванш у Реала за поражение в октябре и выигрывают свой 16-ый Суперкубок Испании. У Реала остается 13 трофеев.

Обзор матча Барселона – Реал: смотреть видео