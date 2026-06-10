Мундиаль продлится с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнир одновременно будут принимать три страны – США, Мексика и Канада. Подробную информацию обо всех матчах, расписание и время их начала сообщит 24 Канал.

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Что стоит знать о чемпионате мира-2026?

Это будет первый Мундиаль, в котором будут участвовать 48 национальных сборных вместо привычных 32. Команды распределят на 12 групп по четыре участника. В целом турнир будет включать рекордные 104 матча, которые проведут в течение 39 дней. Игры будут проходить в 16 городах на 16 стадионах.

Поединок-открытие запланирован на 11 июня на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико: хозяева турнира, сборная Мексики, встретятся с Южной Африкой.

В стадию плей-офф будут выходить по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь сборных, занявших третьи места с лучшими показателями. Раунд на выбывание стартует с 1/16 финала, хотя ранее он начинался с 1/8.

Впервые на турнире сыграют четыре дебютанта: Кабо-Верде, Кюрасао, Иордания и Узбекистан.

Где смотреть в Украине ЧМ-2026?

Сборная Украины, к сожалению, не смогла пробиться в финальную часть, уступив Швеции в полуфинале европейского плейофа.

Официальным и эксклюзивным транслятором всех матчей чемпионата мира-2026 в Украине является медиасервис MEGOGO.

Из-за разницы во времени большинство игр будут транслироваться в ночное время для украинской аудитории, однако часть матчей группового этапа и финал будут стартовать в удобные часы, примерно в 19:00, 20:00 и 22:00 по киевскому времени.

Расписание матчей чемпионата мира-2026

11 июня

22:00. Мексика – ЮАР. Группа А.

12 июня

05:00. Республика Корея – Чехия. Группа А.

22:00. Канада – Босния и Герцеговина. Группа B.

13 июня

04:00. США – Парагвай. Группа D.

22:00. Катар – Швейцария. Группа B.

14 июня

01:00. Бразилия – Марокко. Группа C.

04:00. Гаити – Шотландия. Группа C.

07:00. Австралия – Турция. Группа D.

20:00. Германия – Кюрасао. Группа E.

23:00. Нидерланды – Япония. Группа F.

15 июня

02:00. Кот-д'Ивуар – Эквадор. Группа E.

05:00. Швеция – Тунис. Группа F.

19:00. Испания – Кабо-Верде. Группа H.

22:00. Бельгия – Египет. Группа G.

16 июня

01:00. Саудовская Аравия – Уругвай. Группа H.

04:00. Иран – Новая Зеландия. Группа G.

22:00. Франция – Сенегал. Группа I.

17 июня

01:00. Ирак – Норвегия. Группа I.

04:00. Аргентина – Алжир. Группа J.

07:00. Австрия – Иордания. Группа J.

20:00. Португалия – ДР Конго. Группа K.

23:00. Англия – Хорватия. Группа L.

18 июня

02:00. Гана – Панама. Группа L.

05:00. Узбекистан – Колумбия. Группа K.

19:00. Чехия – ЮАР. Группа А.

22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина. Группа B.

19 июня

01:00. Канада – Катар. Группа B.

04:00. Мексика – Республика Корея. Группа А.

22:00. США – Австралия. Группа D.

20 июня

01:00. Шотландия – Марокко. Группа C.

03:30. Бразилия – Гаити. Группа C.

06:00. Турция – Парагвай. Группа D.

20:00. Нидерланды – Швеция. Группа F.

23:00. Германия – Кот-д'Ивуар. Группа E.

21 июня

03:00. Эквадор – Кюрасао. Группа E.

07:00. Тунис – Япония. Группа F.

19:00. Испания – Саудовская Аравия. Группа H.

22:00. Бельгия – Иран. Группа G.

22 июня

01:00. Уругвай – Кабо-Верде. Группа H.

04:00. Новая Зеландия – Египет. Группа G.

20:00. Аргентина – Австрия. Группа J.

23 июня

00:00. Франция – Ирак. Группа I.

03:00. Норвегия – Сенегал. Группа I.

06:00. Иордания – Алжир. Группа J.

20:00. Португалия – Узбекистан. Группа K.

23:00. Англия – Гана. Группа L.

24 июня

02:00. Панама – Хорватия. Группа L.

05:00. Колумбия – ДР Конго. Группа K.

22:00. Швейцария – Канада. Группа B.

22:00. Босния и Герцеговина – Катар. Группа B.

25 июня

01:00. Марокко – Гаити. Группа C.

01:00. Шотландия – Бразилия. Группа C.

04:00. ЮАР – Республика Корея. Группа А.

04:00. Чехия – Мексика. Группа А.

23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар. Группа E.

23:00. Эквадор – Германия. Группа E.

26 июня

02:00. Тунис – Нидерланды. Группа F.

02:00. Япония – Швеция. Группа F.

05:00. Турция – США. Группа D.

05:00. Парагвай – Австралия. Группа D.

22:00. Норвегия – Франция. Группа I.

22:00. Сенегал – Ирак. Группа I.

27 июня

03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Группа H.

03:00. Уругвай – Испания. Группа H.

06:00. Новая Зеландия – Бельгия. Группа G.

06:00. Египет - Иран. Группа G.

28 июня

00:00. Панама – Англия. Группа L.

00:00. Хорватия – Гана. Группа L.

02:30. Колумбия – Португалия. Группа K.

02:30. ДР Конго – Узбекистан. Группа K.

05:00. Алжир – Австрия. Группа J.

05:00. Иордания – Аргентина. Группа J.