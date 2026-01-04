Один из лучших левых защитников мира попал в госпиталь из-за проблем с сосудистой системой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC Sport.

Что случилось с Роберто Карлосом?

52-летний экс-футболист 31 декабря опубликовал в соцсетях фото, где он лежит на больничной койке и улыбается. В СМИ распространились слухи, что у Карлоса инфаркт.



Роберто Карлос оказался в больнице / фото из инстаграма экс-футболиста

Однако бразилец опроверг эту информацию и успокоил подписчиков. Как оказалось, Роберто перенес плановую операцию на сердце, которая является превентивной медицинской процедурой.

Чемпиону мира сделали коронарную ангиопластику после того, как в его сосудах было зафиксировано определенное сужение. Сам бразилец чувствует себя хорошо.

Роберто Карлоса уже выписали из больницы, сообщает Madrid Zone. Он продолжит восстановление дома и будет избегать физической нагрузки в ближайшее время.

Чем известен Роберто Карлос?