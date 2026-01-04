Один з найкращих лівих захисників світу потрапив до госпіталю через проблеми із судинною системою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC Sport.

До теми Циганков і Ванат запалили: українці забили по голу та принесли Жироні перемогу в Ла Лізі

Що сталось із Роберто Карлосом?

52-річний ексфутболіст 31 грудня опублікував у соцмережах фото, де він лежить на лікарняному ліжку та посміхається. У ЗМІ розповсюдились чутки, що у Карлоса інфаркт.



Роберто Карлос опинився у лікарні / фото з інстаграму ексфутболіста

Проте бразилець спростував цю інформацію та заспокоїв підписників. Як виявилось, Роберто переніс планову операцію на серці, яка є превентивною медичною процедурою.

Чемпіону світу зробили коронарну ангіопластику після того, як у його судинах було зафіксовано певне звуження. Сам бразилець почуває себе добре.

Роберто Карлоса вже виписали з лікарні, повідомляє Madrid Zone. Він продовжить відновлення вдома та уникатиме фізичного навантаження найближчим часом.

Чим відомий Роберто Карлос?