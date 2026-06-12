Мундіаль-2026 офіційно стартував. Поєдинки тішать уболівальників голами на будь-який смак, з'являються перші кандидати на звання найкращого бомбардира турніру, передає 24 Канал.

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Хто відзначився голами на чемпіонаті світу – 2026?

У перший ігровий день чемпіонату світу-2026 забитими м'ячами відзначилися п'ять футболістів. По голу на свій рахунок записали О Хьон Кю, Хван Ін Пом (обидва – Південна Корея), Рауль Хіменес, Хуліан Кіньонес (обидва – Мексика) та Ладислав Крейчі (Чехія).

За додатковими показниками, лідером гонки бомбардирів є форвард Південної Кореї О Хьон Кю. Футболіст вийшов на заміну на 69-й хвилині та провів на полі менше ігрового часу, ніж інші автори забитих м'ячів.

Таблиця бомбардирів на чемпіонаті світу – 2026

О Хьон Кю (Південна Корея) – 1,

Хван Ін Пом (Південна Корея) – 1,

Рауль Хіменес (Мексика) – 1,

Хуліан Кіньонес (Мексика) – 1,

Ладислав Крейчі (Чехія) – 1.