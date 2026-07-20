Найбільше голів на чемпіонаті світу вдруге поспіль забив Кіліан Мбаппе з Франції, повідомляє 24 Канал. На рахунку нападник 10 м'ячів, що дозволило йому виграти гонку бомбардирів ЧС-2026.

Хто виграв "Золоту бутсу" ЧС-2026

Мбаппе у матчі за третє місце проти Англії оформив дубль, що дозволило йому на два м'ячі відірватися від Ліонеля Мессі. Аргентинець мав нагоду зрівнятися з французом, але не відзначився результативними діями у фіналі проти Іспанії.

27‑річний француз – перший в історії футболіст, який став найкращим бомбардиром двох різних чемпіонатів світу, а також першим, хто двічі виграв "Золоту бутсу" ЧС.

Слід зазначити, що ФІФА почала вручати цю нагороду зі світової першості 1982 року в Іспанії.

Окрім того, Мбаппе став найкращим гравцем ЧС-2026 за показником "гол+пас" – 14 результативних дій (10 голів та 4 асисти).

З цим показником Кіліан зайняв друге місце в списку найрезультативніших гравців за один чемпіонат світу, обійшовши угорця Шандора Кочіша (11+2) та німця Герда Мюллера (10+3), які мали по 13 результативних дій за 1 турнір.

Рекордсменом за кількістю гольових дій є інший француз – Жуст Фонтен – 15 на Мундіалі-1958 (13+2).

Нагадаємо, що в матчі за бронзові нагороди Франція поступилася Англії з рахунком 6:4.