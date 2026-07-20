Больше всех голов на чемпионате мира второй раз подряд забил Килиан Мбаппе из Франции, сообщает 24 Канал. На счету нападающего 10 мячей, что позволило ему возглавить список бомбардиров ЧМ-2026.

Кто выиграл "Золотую бутсу" ЧМ-2026

Мбаппе в матче за третье место против Англии оформил дубль, что позволило ему на два мяча оторваться от Лионеля Месси. Аргентинец имел возможность сравняться с французом, но не отличился результативными действиями в финале против Испании.

27-летний француз – первый в истории футболист, ставший лучшим бомбардиром двух разных чемпионатов мира, а также первым, кто дважды выиграл "Золотую бутсу" ЧМ.

Стоит отметить, что ФИФА начала вручать эту награду с чемпионата мира 1982 года в Испании.

Кроме того, Мбаппе стал лучшим игроком ЧМ-2026 по показателю "гол+пас" – 14 результативных действий (10 голов и 4 голевые передачи).

По этому показателю Килиан занял второе место в списке самых результативных игроков за один чемпионат мира, обойдя венгра Шандора Кочиша (11+2) и немца Герда Мюллера (10+3), у которых было по 13 результативных действий за 1 турнир.

Рекордсменом по количеству голевых действий является другой француз – Жуст Фонтен – 15 на чемпионате мира 1958 года (13+2).

Напомним, что в матче за бронзу Франция уступила Англии со счетом 6:4.