Андрей Лунин прогнозируемо остался на скамейке запасных Реала, который очень быстро повел в счете. Уже на 2-й минуте Вальверде вывел "Королевский клуб" вперед 0:1, сообщает 24 Канал.

Как закончился полуфинал Атлетико – Реал?

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете номинальных гостей 0:1.

После отдыха команды быстро обменялись голами. Сначала на 55-й минуте Родриго красивым ударом удвоил преимущество "сливочных". Бразилец продолжает доказывать Хаби Алонсо, что тот ошибался, когда хотел списать его со счетов и выбросить из команды.

Лишь через три минуты Атлетико сократило отставание до минимума благодаря голу Серлота 1:2.

Матрасники" были очень близки к тому, чтобы сравнять счет на табло. Чего только стоили моменты Льоренте с игры и после розыгрыша углового. Считанных сантиметров не хватило футболисту, чтобы поразить ворота Куртуа.

Реал же полностью отдал преимущество сопернику в конце поединка. Но забить хозяевам матча не удалось.

Реал стал вторым финалистом Суперкубка Испании.

Атлетико – Реал 1:2

Голы: Сьорлот, 58 – Вальверде, 2, Родриго, 55

Видеообзор полуфинала Суперкубка Испании Атлетико – Реал

Финал турнира состоится в воскресенье, 11 января. В решающем матче Реал сыграет против Барселоны, которая в полуфинальном поединке разгромила Атлетик Бильбао 5:0. Начало встречи – в 21:00 (по киевскому времени).

