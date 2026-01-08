Полуфинальный матч Суперкубка Испании Атлетико – Реал состоится в четверг, 8 января. Поединок на арене "Король Абдалла Спортс Сити" в саудовской Джидде начнется в 21:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Как раньше играли между собой Атлетико и Реал?

История мадридского дерби Атлетико – Реал началась в 1906 году. С тех пор соперники сыграли 241 матч, по данным Transfermarkt.

Преимуществом в принципиальной битве двух главных команд столицы Испании обладают "сливочные". "Королевский клуб одержал 123 победы в дерби. "Матрасники" выиграли 61 матч, а еще 58 встреч не определили победителя.

Обычно поединки между Атлетико и Реалом радуют болельщиков результативностью. В среднем команды забивают три мяча и больше в одном матче. "Сливочные" обладают преимуществом по разнице забитых и пропущенных мячей: 422 против 319.

Интересно, что в последних шести матчах Реал смог победить Атлетико в двух матчах. Сразу три поединка завершились с одинаковым счетом 1:1.

Последний раз соперники встречались 27 сентября 2025 года в рамках 7-го тура Ла Лиги. Тогда Атлетико разгромил Реал со счетом 5:2. Поэтому команде Хаби Алонсо нужно реабилитироваться перед фанами за провал в чемпионате.

Прогноз букмекера

Реал является фаворитом полуфинала Суперкубка Испании по линии betking. На победу "сливочных" дают 2,42. Неплохие шансы на общий успех сохраняют "матрасники" – 2,90. На ничейный результат выставлен коэффициент 3,40. На проход Реала в финал можно поставить с коэффициентом 1,80, а вот на Атлетико – 2,05. По мнению букмекеров, в матче будет забито более двух – трех голов. На тотал больше 2,5 голов выставлен коэффициент 1,74, тогда как ТМ2,5 – 2,15. Коэффициент на то, что забьют обе команды, равен 1,55.

*Коэффициенты поданы по состоянию на 22:00 08.01.2026

