Полуфинальный матч Суперкубка Испании Атлетико – Реал состоится в четверг, 8 января. Поединок на арене "Король Абдалла Спортс Сити" в саудовской Джидде начнется в 21:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
Как раньше играли между собой Атлетико и Реал?
История мадридского дерби Атлетико – Реал началась в 1906 году. С тех пор соперники сыграли 241 матч, по данным Transfermarkt.
Преимуществом в принципиальной битве двух главных команд столицы Испании обладают "сливочные". "Королевский клуб одержал 123 победы в дерби. "Матрасники" выиграли 61 матч, а еще 58 встреч не определили победителя.
Обычно поединки между Атлетико и Реалом радуют болельщиков результативностью. В среднем команды забивают три мяча и больше в одном матче. "Сливочные" обладают преимуществом по разнице забитых и пропущенных мячей: 422 против 319.
Интересно, что в последних шести матчах Реал смог победить Атлетико в двух матчах. Сразу три поединка завершились с одинаковым счетом 1:1.
Последний раз соперники встречались 27 сентября 2025 года в рамках 7-го тура Ла Лиги. Тогда Атлетико разгромил Реал со счетом 5:2. Поэтому команде Хаби Алонсо нужно реабилитироваться перед фанами за провал в чемпионате.
Прогноз букмекера
Реал является фаворитом полуфинала Суперкубка Испании по линии betking. На победу "сливочных" дают 2,42. Неплохие шансы на общий успех сохраняют "матрасники" – 2,90. На ничейный результат выставлен коэффициент 3,40. На проход Реала в финал можно поставить с коэффициентом 1,80, а вот на Атлетико – 2,05. По мнению букмекеров, в матче будет забито более двух – трех голов. На тотал больше 2,5 голов выставлен коэффициент 1,74, тогда как ТМ2,5 – 2,15. Коэффициент на то, что забьют обе команды, равен 1,55.
*Коэффициенты поданы по состоянию на 22:00 08.01.2026
Какая кадровая ситуация накануне матча Атлетико – Реал?
- На итоговый результат матча может повлиять отсутствие главной ударной силы Реала Килиана Мбаппе. Француз в конце декабря получил травму внешних связок колена и ориентировочно выбыл на три недели.
- Также в лазарете "сливочных" находятся Эдер Милитао и Трент Александр-Арнольд. Вингер Браим Диаз в составе сборной Марокко выступает на Кубке Африки, а потому не поможет команде в матче с Атлетико.
- У "матрасников" три потери: центральный защитник Клеман Лангле, вингер Нико Гонсалес, а также полузащитник Пабло Барриос.
- Ранее сообщалось, что Реал готов отпустить украинского голкипера Андрея Лунина за 20 миллионов евро.