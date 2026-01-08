Півфінальний матч Суперкубка Іспанії Атлетіко – Реал відбудеться у четвер, 8 січня. Поєдинок на арені "Король Абдалла Спортс Сіті" у саудівській Джидді розпочнеться о 21:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як раніше грали між собою Атлетіко та Реал?

Історія мадридського дербі Атлетіко – Реал розпочалася у 1906 році. З того часу суперники зіграли 241 матч, за даними Transfermarkt.

Перевагою у принциповій битві двох головних команд столиці Іспанії володіють "вершкові". "Королівський клуб здобув 123 перемоги у дербі. "Матрацники" виграли 61 матч, а ще 58 зустрічей не визначили переможця.

Зазвичай поєдинки між Атлетіко та Реалом радують вболівальників результативністю. В середньому команди забивають три м'ячі та більше в одному матчі. "Вершкові" володіють перевагою за різницею забитих та пропущених м'ячів: 422 проти 319.

Цікаво, що в останніх шести матчах Реал зміг перемогти Атлетіко у двох матчах. Одразу три поєдинки завершилися з однаковим рахунком 1:1.

Востаннє суперники зустрічалися 27 вересня 2025 року в рамках 7-го туру Ла Ліги. Тоді Атлетіко розгромив Реал з рахунком 5:2. Тож команді Хабі Алонсо потрібно реабілітуватися перед фанами за провал в чемпіонаті.

Прогноз букмекера

Реал є фаворитом півфіналу Суперкубка Іспанії по лінії betking. На перемогу "вершкових" дають 2,42. Непогані шанси на загальний успіх зберігають "матрацників" – 2,90. На нічийний результат виставлений коефіцієнт 3,40. На прохід Реала у фінал можна поставити з коефіцієнтом 1,80, а от на Атлетіко – 2,05. На думку букмекерів, у матчі буде забито більше двох – трьох голів. На тотал більше 2,5 голів виставлений коефіцієнт 1,74, тоді як ТМ2,5 – 2,15. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,55.

*Коефіцієнти подані станом на 22:00 08.01.2026

Яка кадрова ситуація напередодні матчу Атлетіко – Реал?