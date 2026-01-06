Поєдинок 19-го туру чемпіонату Італії Лечче – Рома відбувся у вівторок, 6 січня. Форвард "вовків" Артем Довбик розпочав матч на лаві запасних, повідомляє 24 Канал.
Як Довбик допоміг Ромі здобути перемогу?
На початку першого тайму гості вийшли вперед. Конкурент українця за місце в основі Еван Фергюсон скористався пасом Пауло Дибала та безпомилково пробив у нижній кут воріт.
До свистка на перерву цифри на табло не змінилися. У другому таймі на поле вийшов Артем Довбик, який замінив автора першого голу.
Не минуло 11 хвилин, як українець опинився в обіймах партнерів по команді. Артем зіграв як справжній центрфорвард у воротарському майданчику, філігранно підправивши траєкторію м'яча. Цей гол став першим для Довбика у 2026 році.
Відео голу Довбика
На жаль, Довбик не зміг дограти поєдинок до кінця. На 86-й хвилині зустрічі Джан П'єро Гасперіні замінив українця, який отримав чергову травму.
У підсумку гра завершилася перемогою Роми з рахунком 2:0. "Вовки" піднялися на четверту сходинку турнірної таблиці Серії А, потіснивши Комо.
Статистичний портал SofaScore виставив Довбику оцінку за матч 7,0, а WhoScore оцінив дії українця у 7,2 бала.
Відеоогляд матчу Лечче – Рома
Як Довбик виступає у сезоні 2025 – 2026?
- З приходом Джан П'єро Гасперіні на посаду головного тренера Роми Артем Довбик отримав роль запасного форварда. Проблем українцю додали травми, через які він вже пропустив сім поєдинків: 5 у Серії А та 2 у Лізі Європи.
- З початку сезону Довбик зіграв 17 поєдинків, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти (дані Transfermarkt).
- Через недовіру Гасперіні взимку Довбик може змінити клуб. Зацікавленість у нападнику збірної України виявляють Бенфіка та чотири клуби АПЛ.