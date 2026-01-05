У трансферній сазі за участі Довбика з'явився неочікуваний поворот. Лідер збірної України може перебратися в один із грандів італійської Серії А, повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Мірко Ді Натале.

Куди може перейти Довбик?

За наявною інформацією, Рома контактувала з Ювентусом щодо трансферу Довбика взимку 2026 року. Римляни власне і запропонували туринцям українського футболіста, але зараз не можна говорити про конкретний результат.

Ювентус не давав публічної відповіді щодо можливого переходу українця. А сам кейс перебуває на стадії попереднього обговорення між представниками клубів.

Раніше повідомляли про те, що Довбик може стати частиною обміну між Ромою та Наполі. Як пише Calcionapoli1926, римляни можуть обміняти лідера збірної України на Ромелу Лукаку.

До слова. За даними Transfermarkt, контракт Довбика з Ромою розрахований до червня 2029 року. Трансферна вартість українського футболіста становить 20 мільйонів євро.

Що відомо про виступи Довбика у Ромі?