В трансферной саге с участием Довбыка появился неожиданный поворот. Лидер сборной Украины может перебраться в один из грандов итальянской Серии А, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Мирко Ди Натале.
Куда может перейти Довбик?
По имеющейся информации, Рома контактировала с Ювентусом по трансферу Довбыка зимой 2026 года. Римляне собственно и предложили туринцам украинского футболиста, но сейчас нельзя говорить о конкретном результате.
Ювентус не давал публичного ответа относительно возможного перехода украинца. А сам кейс находится на стадии предварительного обсуждения между представителями клубов.
Ранее сообщали о том, что Довбык может стать частью обмена между Ромой и Наполи. Как пишет Calcionapoli1926, римляне могут обменять лидера сборной Украины на Ромелу Лукаку.
К слову. По данным Transfermarkt, контракт Довбыка с Ромой рассчитан до июня 2029 года. Трансферная стоимость украинского футболиста составляет 20 миллионов евро.
Что известно о выступлениях Довбыка в Роме?
Украинский форвард перешел в Рому летом 2024 года. "Волки" заплатили Жироне около 35 миллионов евро за трансфер Довбыка.
В прошлом сезоне лидер сборной Украины отметился 17 голами и отдал 4 результативные передачи во всех матчах за Рому.
В текущей кампании статистика Артема не такая яркая. Украинский нападающий успел отметиться двумя забитыми мячами и двумя ассистами за "волков".
Также ранее сообщали, что украинец может продолжить карьеру в Турции. Довбыком заинтересовался местный футбольный гранд.
Отметим, что сам Довбик хотел бы остаться в Серии А. Форвард Ромы и сборной Украины отказал клубу из чемпионата Англии.