В трансферной саге с участием Довбыка появился неожиданный поворот. Лидер сборной Украины может перебраться в один из грандов итальянской Серии А, сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Мирко Ди Натале.

Куда может перейти Довбик?

По имеющейся информации, Рома контактировала с Ювентусом по трансферу Довбыка зимой 2026 года. Римляне собственно и предложили туринцам украинского футболиста, но сейчас нельзя говорить о конкретном результате.

Ювентус не давал публичного ответа относительно возможного перехода украинца. А сам кейс находится на стадии предварительного обсуждения между представителями клубов.

Ранее сообщали о том, что Довбык может стать частью обмена между Ромой и Наполи. Как пишет Calcionapoli1926, римляне могут обменять лидера сборной Украины на Ромелу Лукаку.

К слову. По данным Transfermarkt, контракт Довбыка с Ромой рассчитан до июня 2029 года. Трансферная стоимость украинского футболиста составляет 20 миллионов евро.

Что известно о выступлениях Довбыка в Роме?