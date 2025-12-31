Поэтому лидер сборной Украины может покинуть римлян в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Transfermarkt.com.tr.

Читайте также Не интересует мнение из Украины: ПСЖ решил дальнейшую судьбу российского вратаря

Куда может перейти Довбик?

По данным источника, украинским форвардом Ромы заинтересовались в высшем дивизионе Турции. Довбик может перейти в 19-кратный чемпион страны Фенербахче.

Сейчас информация сохраняется на уровне слухов. "Желтые канарейки" лишь проявляют интерес к футболисту, но не делали официальный предложений по трансферу украинца.

К слову. Контракт Довбыка с Ромой рассчитан до июня 2029 года.

Отметим, что Довбык мог перейти в Эвертон. Однако, как пишет инсайдер Джанлука ди Марцио украинским форвард отказался от перехода в английский клуб.

Однако по информации издания TeamTalk на украинского нападающего остаются претенденты. Довбыка планируют подписать такие клубы, как Лидс, Вест Хэм и Ньюкасл.

Что известно о Довбыке в Роме?