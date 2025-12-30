При этом "ложкой дегтя" в этой истории является наличие российского футболиста в ПСЖ. С лета 2024 года за французскую команду выступает вратарь Матвей Сафонов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.
Продаст ли ПСЖ Сафонова Сафонова?
Ожидалось, что россиянина этим летом продадут, чтобы не создавать напряжение между ним и Забарным. Однако клуб оставил обоих футболистов как минимум до зимы.
При этом ходили слухи, что ПСЖ просто не успел найти покупателя на Сафонова и этой зимой точно займется его переходом. Однако известный журналист Роберто Моралес уверяет, что этого не произойдет.
Французский клуб доволен сосуществованием украинца и россиянина. Они не собираются менять свою политику из-за критики со стороны украинцев.
Также Роберто опроверг слухи, что Забарный требовал избавиться от Сафонова перед своим трансфером. Он отмечает, что как игрок, так и клуб понимали потенциальные риски пребывания Ильи в одни команде с Матвеем.
Какие отношения Сафонова и Забарного?
- Трансфер Забарного из Борнмута обошелся ПСЖ в 63 миллиона евро согласно данным Transfermarkt. Украинцу приходится играть вместе с Сафоновым, который, правда, является номинально вторым вратарем парижан.
- Россиянин отыграл лишь четыре матча этого сезона, когда основной вратарь Люка Шевалье был травмирован. Забарный же стал основным игроком команды, отыграв 19 матчей и забив один гол.
- Ранее Забарный прокомментировал свои отношения с Сафоновым. Украинец отметил, что их объединяет только профессиональное взаимодействие.
- Отметим, что ПСЖ идет вторым в чемпионате Франции, отставая от Ланса на один балл. В Лиге чемпионов подопечные Луиса Энрике занимают третью строчку, выиграв 4 матча из шести.