При цьому "ложкою дьогтю" в цій історії є наявність російського футболіста у ПСЖ. З літа 2024 року за французьку команду виступає воротар Матвій Сафонов, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке.

До теми Бідний роз'яснив, чому ПСЖ мусить вирішити ситуацію із Забарним і росіянином Сафоновим

Чи продасть ПСЖ Сафонова?

Очікувалось, що росіянина цього літа продадуть, щоб не створювати напругу між ним та Забарним. Проте клуб залишив обох футболістів як мінімум до зими.

При цьому ходили чутки, що ПСЖ просто не встиг знайти покупця на Сафонова і цієї зими точно займеться його переходом. Проте відомий журналіст Роберто Моралес запевняє, що цього не станеться.

Французький клуб задоволений співіснуванням українця та росіянина. Вони не збираються змінювати свою політику через критику з боку українців.

Також Роберто заперечив чутки, що Забарний вимагав позбутися Сафонова перед своїм трансфером. Він зазначає, що як гравець, так і клуб розуміли потенційні ризики перебування Іллі в одні команді із Матвієм.

Які відносини Сафонова та Забарного?