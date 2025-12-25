Матвій Бідний прокоментував ситуацію між українським футболістом та росіянином у ПСЖ. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на L`Eqiupe.
Читайте також Топ-5 українських спортсменів, про яких говорив весь світ у 2025 році
Що сказав Бідний про Сафонова і Забарного?
Міністр молоді та спорту наголосив, що не знає, що відбувається у середині паризького клубу. Однак, на його думку, вони повинні це владнати, адже це некомфортно нікому.
Керівництво ПСЖ має зрозуміти ставлення наших гравців. Але це великий клуб з багатою історією, і я гадаю, що його керівники знають, що роблять,
– сказав Бідний.
Як пише Le Parisien, що у ПСЖ розуміють чутливість теми стосунків між Забарним та Сафоновим. Обом футболістам порадили не з'являтися поруч один з одним на тренуваннях та публічних заходах.
Що відомо про стосунки Забарного із Сафоновим?
Український футболіст після переходу у ПСЖ одразу продемонстрував свою позицію. Забарний заявив, що не підтримує стосунки з росіянами, адже у його країні йде війна.
Нещодавно українець зіграв у одному матчі з Сафоновим, оскільки основний воротар Люка Шевальє отримав пошкодження. Журналіст Ігор Циганик розкритикував Забарного за гру з росіянином.
Відзначимо, що уникання російського голкіпера лідер збірної України викликало жарти серед футболістів ПСЖ. Сафонова підколюють у паризькому клубі.