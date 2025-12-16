Втім цей трансфер не всіма був сприйнятий позитивно через наявність у складі парижан воротаря з Росії Матвія Сафонова. Свою думку щодо партнерства Іллі із росіянином висловив журналіст Ігор Циганик, повідомляє 24 Канал.

Чи має Забарний грати із Сафоновим?

На початку сезону Ілля був основним в ПСЖ, тоді як Сафонов не грав та був дублером Люки Шевальє. Тепер же француз травмувався і Матвій зіграв три матчі за французів.

У двох з них росіянин виходив на полі разом із Забарним. Журналіст назвав цю ситуацію неприємною та нагадав про те, що Сафонов не виступив проти російської агресії.

Вкрай негативне ставлення. Всі розуміли, що така ситуація коли-небудь станеться. Я не вважаю, що це правильно. Треба виходити з того, що вся країна перебуває у війні з агресором. Мені прикро це дивитися, я не розумію. Сам Сафонов приїжджає у Москву, роздає інтерв'ю і ніколи нічого не говорить проти війни,

– заявив Циганик.

Відзначимо, що Забарний раніше коментував співпрацю із Сафоновим. Він зазначив, що не має дружніх стосунків із жодним росіянином, тоді як із Матвієм його об'єднують лише професійні обов'язки.

Що відомо про відносини Сафонова та Забарного?