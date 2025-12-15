На жаль, Ілля Забарний зазнав регресу. Вартість центрбека паризького клубу впала, передає 24 Канал із посиланням на Transfermarkt.

Оце так ПСЖ "обезголовив" голкіпера Сафонова на командному фото, що довело росіян до істерики

Скільки коштує Забарний?

Оновлена вартість Забарного складає 50 мільйонів євро. Ілля подешевшав на 5 мільйонів. Ще 10 грудня 2025 року український оборонець коштував 55 мільйонів. Це наразі найвища ціна колишнього динамівця.

Відзначимо, що цього грошового показника Забарний досягнув після переходу у ПСЖ. В англійському Борнмуті найбільша вартість Іллі складала 42 мільйони євро.



Як змінювалась вартість Забарного / Скриншот із Transfermarkt

Що відомо про виступи Забарного у ПСЖ?

Ілля перебрався у Париж у серпні 2025-го, підписавши контракт до кінця червня 2030 року.

У футболці парижан українець вже провів 18 матчів, у яких забив один гол.

Дебютний м'яч Забарного за ПСЖ припав на поєдинок Ліги 1 проти Осера (2:0).

ПСЖ може позбутись Забарного?

Наприкінці листопада 2025-го видання foot-sur7.fr повідомило, що ПСЖ може продати українського футболіста. Поточний сезон 2025 – 2026 Ілля точно дограє у столиці Франції, після чого буде вирішувати доля Іллі.

Керівництво та тренерський штаб ПСЖ може продати українця, якщо той не покращить свої виступи.

Окрім складного періоду та адаптації до французького стилю футболу у Забарного є додаткова проблема у новому клубі. Мова йде про наявність у складі ПСЖ російського голкіпера Матвія Сафонова. Нещодавно Забарний та Сафонов вперше разом зіграли за парижан. Сталось це у матчі Ліги чемпіонів проти Атлетік Більбао. Та гра закінчилась нульовою мировою.