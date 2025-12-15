К сожалению, Илья Забарный претерпел регресс. Стоимость центрбека парижского клуба упала, передает 24 Канал со ссылкой на Transfermarkt.

Вот так ПСЖ "обезглавил" голкипера Сафонова на командном фото, что довело россиян до истерики

Сколько стоит Забарный?

Обновленная стоимость Забарного составляет 50 миллионов евро. Илья подешевел на 5 миллионов. Еще 10 декабря 2025 года украинский защитник стоил 55 миллионов. Это пока самая высокая цена бывшего динамовца.

Отметим, что этого денежного показателя Забарный достиг после перехода в ПСЖ. В английском Борнмуте наибольшая стоимость Ильи составляла 42 миллиона евро.



Как менялась стоимость Забарного / Скриншот с Transfermarkt

Что известно о выступлениях Забарного в ПСЖ?

Илья перебрался в Париж в августе 2025-го, подписав контракт до конца июня 2030 года.

В футболке парижан украинец уже провел 18 матчей, в которых забил один гол.

Дебютный мяч Забарного за ПСЖ пришелся на поединок Лиги 1 против Осера (2:0).

ПСЖ может избавиться от Забарного?

В конце ноября 2025-го издание foot-sur7.fr сообщило, что ПСЖ может продать украинского футболиста. Текущий сезон 2025 – 2026 Илья точно доиграет в столице Франции, после чего будет решать судьба Ильи.

Руководство и тренерский штаб ПСЖ может продать украинца, если тот не улучшит свои выступления.

Кроме сложного периода и адаптации к французскому стилю футбола у Забарного есть дополнительная проблема в новом клубе. Речь идет о наличии в составе ПСЖ российского голкипера Матвея Сафонова. Недавно Забарный и Сафонов впервые вместе сыграли за парижан. Произошло это в матче Лиги чемпионов против Атлетик Бильбао. И игра закончилась нулевой мировой.