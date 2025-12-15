Финал между ПСЖ и Фламенго состоится уже 17 декабря. Накануне матча парижане попали в курьезную ситуацию со своим российским голкипером Матвеем Сафоновым, информирует 24 Канал.

Что случилось с Сафоновым?

Пресс-служба французского гранда опубликовала видео возле самолета команды перед финалом Межконтинентального кубка 2025.

ПСЖ вылетел на матч против Фламенго: смотрите видео

После чего в соцсетях ПСЖ появилось командное фото вблизи самолета. А вот на нем Сафонов, который стоял позади грузина Хвичи Кварацхелии, куда-то исчез. Интересно, что исчезла только голова российского голкипера, а вот ноги остались.



Голову Сафонова затерли на командной фотографии ПСЖ / Фото парижского клуба

В России раскритиковали такой поступок парижан. Зато российский вратарь заявил, что он просто спрятался на фото, а пресс-служба ПСЖ не стирала его с командного фото.

Что известно о Сафонове в ПСЖ?

26-летний российский вратарь выступает за ПСЖ с июля 2024-го.

Его контракт с парижским грандом рассчитан до конца июня 2029-го. Однако покинуть французский клуб он может значительно быстрее.

В текущем сезоне 2025 – 2026 Сафонов принял участие в 3-х матчах, в которых пропустил 2 гола и в двух встречах сыграл на ноль (данные Transfermarkt).

Напряженные отношения Сафонова и Забарного?

Тема выступлений украинца Ильи Забарного и россиянина Сафонова является одной из самых обсуждаемых тем. Футболисты стараются не общаться, но недавно в матче Лиги чемпионов впервые сыграли друг с другом на футбольном поле. Произошло это в поединке против Атлетик Бильбао, в котором была расписана нулевая мировая.

Издание Le Parisien сообщало, что в ПСЖ посоветовали обоим игрокам избегать появления рядом друг с другом на тренировках и других публичных мероприятиях.

Жена Забарного также оказалась недавно в центре внимания. Ангелина публиковала в своем телеграмм-канале пост, который задел россиян, из-за чего они начали критиковать ее и украинцев.