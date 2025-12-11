Команда Луиса Энрике играла на выезде против испанского Атлетика. Французы подошли к встрече в Бильбао с определенными кадровыми потерями, сообщает 24 Канал.

Как Забарный и Сафонов сыграли вместе?

ПСЖ не могли помочь лидеры команды Дембеле и Хакими, но главной проблемой ПСЖ была травма основного вратаря. Люка Шевалье получил повреждение в игре с Монако в чемпионате.

Из-за этого он уже пропустил встречу с Ренном (5:0), где его подменил второй кипер Матвей Сафонов. Так же и на Лигу чемпионов Луис Энрике поставил россиянина в основу.

Из-за этого было немало сомнений, что за ПСЖ сыграет Илья Забарный. Матч против Ренна украинец пропустил из-за болезни, но на бой против Атлетика уже попал в заявку.

В конце концов тренер выпустил в основе Маркиньоса и Пачо, тогда как Илья остался в запасе. Вероятно, Забарный и Сафонов в дальнейшем бы не играли вместе, если бы не форс-мажор.

Перед перерывом травму получил Маркиньос, поэтому Луис Энрике должен был его заменить на другого центрбека. Таким образом, Забарный вышел на второй тайм и впервые сыграл вместе с россиянином.

Атлетик не смог создать напряжение у ворот ПСЖ, поэтому и украинец с россиянином не имел много работы. Тем не менее, футболисты часто общались между собой и пасовали друг другу мяч.

Но это неудивительно, учитывая их позиции на поле. В конце концов парижане не пропустили, но и не смогли пробить оборону Атлетика, поэтому табло зафиксировало финальный счет 0:0.

Что известно об отношениях Сафонова и Забарного?