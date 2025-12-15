Фінал між ПСЖ та Фламенго відбудеться вже 17 грудня. Напередодні матчу парижани потрапили у курйозну ситуацію зі своїм російським голкіпером Матвієм Сафоновим, інформує 24 Канал.

Що сталось із Сафоновим?

Пресслужба французького гранда опублікувала відео біля літака команди перед фіналом Міжконтинентального кубка 2025.

ПСЖ вилетіло на матч проти Фламенго: дивіться відео

Після чого у соцмережах ПСЖ з'явилось командне фото поблизу літака. А от на ньому Сафонов, який стояв позаду грузина Хвічі Кварацхелії, кудись зник. Цікаво, що зникла лише голова російського голкіпера, а от ноги залишились.



Голову Сафонова затерли на командній світлині ПСЖ / Фото паризького клубу

У Росії розкритикували такий вчинок парижан. Натомість російський воротар заявив, що він просто сховався на фото, а пресслужба ПСЖ не стирала його зі командного фото.

Що відомо про Сафонова у ПСЖ?

26-річний російський воротар виступає за ПСЖ із липня 2024-го.

Його контракт із паризьким грандом розрахований до кінця червня 2029-го. Однак покинути французький клуб він може значно швидше.

У поточному сезоні 2025 – 2026 Сафонов взяв участь у 3-х матчах, у яких пропустив 2 голи та у двох зустрічах зіграв на нуль (дані Transfermarkt).

Напружені стосунки Сафонова та Забарного?

Тема виступів українця Іллі Забарного та росіянина Сафонова є однією із найбільш обговорюваних тем. Футболісти стараються не спілкуватись, але нещодавно у матчі Ліги чемпіонів вперше зіграли одне із одним на футбольному полі. Сталось це у поєдинку проти Атлетік Більбао, у якому була розписана нульова мирова.

Видання Le Parisien повідомляло, що у ПСЖ порадили обом гравцям уникати появи поруч одне із одним на тренуваннях та інших публічних заходах.

Дружина Забарного також опинилась нещодавно у центрі уваги. Ангеліна публікувала у своєму телеграм-каналі пост, який зачепив росіян, через що вони почали критикувати її та українців.