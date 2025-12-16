Впрочем этот трансфер не всеми был воспринят положительно из-за наличия в составе парижан вратаря из России Матвея Сафонова. Свое мнение относительно партнерства Ильи с россиянином высказал журналист Игорь Цыганик, сообщает 24 Канал.

По теме ПСЖ "обезглавил" голкипера Сафонова на командном фото, что довело россиян до истерики

Должен ли Забарный играть с Сафоновым?

В начале сезона Илья был основным в ПСЖ, тогда как Сафонов не играл и был дублером Люки Шевалье. Теперь же француз травмировался и Матвей сыграл три матча за французов.

В двух из них россиянин выходил на поле вместе с Забарным. Журналист назвал эту ситуацию неприятной и напомнил о том, что Сафонов не выступил против российской агрессии.

Крайне негативное отношение. Все понимали, что такая ситуация когда-нибудь произойдет. Я не считаю, что это правильно. Надо исходить из того, что вся страна находится в войне с агрессором. Мне обидно это смотреть, я не понимаю. Сам Сафонов приезжает в Москву, раздает интервью и никогда ничего не говорит против войны,

– заявил Цыганик.

Отметим, что Забарный ранее комментировал сотрудничество с Сафоновым. Он отметил, что не имеет дружеских отношений ни с одним россиянином, тогда как с Матвеем его объединяют только профессиональные обязанности.

Что известно об отношениях Сафонова и Забарного?